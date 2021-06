Meteo in Campania: le previsioni per martedì 29 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl caldo continua a imperversare su tutta la Campania. Anche in questo martedì 29 giugno sole e caldo caratterizzeranno la giornata nei cinque capoluoghi di provincia. Le previsioni: Avellino – Cielo poco nuvoloso con una minima di 17 gradi e una massima di 33 gradi (alle ore 14). Mattinata soleggiata e poche nubi nel pomeriggio con cielo sereno in serata. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità compresa tra 19 e 30km/h Benevento – Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 19 gradi e una massima di 36 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl caldo continua a imperversare su tutta la. Anche in questo29sole e caldo caratterizzeranno la giornata nei cinque capoluoghi di provincia. Le: Avellino – Cielo poco nuvoloso con una minima di 17 gradi e una massima di 33 gradi (alle ore 14). Mattinata soleggiata e poche nubi nel pomeriggio con cielo sereno in serata. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità compresa tra 19 e 30km/h Benevento – Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 19 gradi e una massima di 36 ...

TgrRai : In Campania grande caldo, con allerta meteo della @DPCgov. Ecco come sta andando in regione con mascherine e distan… - TeleCapriNews : La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore” fino… - antonellaa262 : Fino a mercoledì è allerta meteo in Campania per le forti ondate di calore che hanno portato le temperature a salir… - ViViCentro : Il Meteo a Castellammare Di Stabia – Persistente ondata di calore su Castellammare di Stabia e tutta la Campania co… - cinzia_pietro : RT @Corriere: Lunedì con caldo africano e temperature record: allerta da Bolzano alla Campania -