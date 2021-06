Meteo in Campania | le previsioni per lunedì 28 giugno

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUncon sole e caldo in tutta la, ecco leper la giornata odierna: Avellino – Giornata bella e calda. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da WSW con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperatura minima di 20 °C e massima di 34 °C. Zero termico a 4300 metri. Benevento – Giornata bella e calda. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 8 km/h. Raffiche fino a 17 km/h. Temperature: 19 °C la minima e 36 °C la massima. Zero termico a 4300 metri Caserta – Soleggiato e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ...

La Protezione Civile dellaha emanato un avviso di criticità per rischioda ondate di calore . A partire dalle 8 di domani mattina, lunedì 28 giugno e fino alle 20 di mercoledì 30 giugno, nei comuni dell ...PG/2021/0341289 del 27/06/2021 emesso alle ore 13:47 dalla protezione civile - Giunta Regionale dellaSi comunica che dalle ore 08:00 di lunedi 28 giugno 2021 e per una durata di circa 60 ...La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ri ...Il Sud nella morsa dell'anticiclone africano: si potranno raggiungere anche i 40 gradi. Avviso della Protezione civile: "Vigilare sulle fasce più deboli" ...