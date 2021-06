Meteo Estate 2021 già all’avvio dentro i Tropici del Sahara. STOP, niente da fare CAMBIAMENTI CLIMATICI (Di lunedì 28 giugno 2021) Meteo estivo 2021 a rischio ondate di calore.Il Meteo è fuori controllo, l’ora X del cambiamento climatico è iniziata. Sono superflui congressi, manifestazioni, e qualsiasi iniziativa indirizzata a ridurre l’emissione di sostanze dette gas serra. Ormai è sempre più palese che c’è un cambiamento del clima che si rinnova e muta di continuo. Per risolvere il problema è necessario che tutti i Paesi del Mondo collaborino realmente, non a parole e promesse. Ma non lo faranno mai perché ci sono interessi economici smisurati. La norma del clima di riferimento è superata, c’è da chiedersi se abbia senso farne riferimento su base trentennale. Da ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 giugno 2021)estivoa rischio ondate di calore.Ilè fuori controllo, l’ora X del cambiamento climatico è iniziata. Sono superflui congressi, manifestazioni, e qualsiasi iniziativa indirizzata a ridurre l’emissione di sostanze dette gas serra. Ormai è sempre più palese che c’è un cambiamento del clima che si rinnova e muta di continuo. Per risolvere il problema è necessario che tutti i Paesi del Mondo collaborino realmente, non a parole e promesse. Ma non lo faranno mai perché ci sono interessi economici smisurati. La norma del clima di riferimento è superata, c’è da chiedersi se abbia senso farne riferimento su base trentennale. Da ...

