Mercato Milan – Duello con il Napoli per Kaio Jorge: c’è la prima offerta (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Milan segue sempre Kaio Jorge, attaccante del Santos. Sul giocatore, però, c'è anche il forte interesse del Napoli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilsegue sempre, attaccante del Santos. Sul giocatore, però, c'è anche il forte interesse del

Advertising

AlfredoPedulla : L’addio di #Berardi al #Sassuolo in questa sessione di mercato è probabile, alle condizioni giuste. Ci sono stati s… - PBPcalcio : Lo dico? Lo dico. Secondo me quest'estate ci divertiremo anche noi. #Milan #Mercato #ChampionsLeague - SkySport : Milan, le idee per sostituire Calhanoglu: piacciono Ziyech e Ilicic. Le news di mercato #SkyCalciomercato… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Duello con il @sscnapoli per @kaiojorgeramos: c'è la prima offerta - #ACMilan #Milan… - milansette : Mercato Milan: Giroud o Jovic per l'attacco? Il francese solo gratis, il serbo in prestito con diritto di riscatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Inter, nuovo sgambetto al Milan: dopo Calhanoglu, un altro rossonero a zero C'è però chi potrebbe approfittare della situazione per strappare il giocatore al Milan, un "furto" che non sarebbe il primo di questa sessione di mercato. L'indiscrezione l'ha lanciata TuttoSport ...

Brahim Diaz al Milan: accordo raggiunto - I dettagli ... ha lavorato sodo nel dialogo con i blancos per riuscire ad ottenere il rinnovo del prestito di Brahim, che adesso si appresta a rappresentare il terzo colpo del mercato estivo del Milan . Non più un ...

Mercato Milan – Castillejo, il Betis Siviglia sempre vigile: ecco il prezzo Pianeta Milan Marotta ci prova: pazza idea Kessié Dopo l’acquisto di Hakan Calhanoglu dai cugini rossoneri, l’Inter pensa ad un altro colpo: Franck Kessié. Sembra, infatti, che l’ivoriano sia finito in cima al taccuino di Marotta. Il centrocampista p ...

Milan, l’esterno arriva dalla Serie A: c’è fretta, Maldini vuole chiudere Il Milan è stregato dal giovane esterno sinistro. Con gli Europei il suo valore di mercato può salire alle stelle. C'è fretta di affondare ...

C'è però chi potrebbe approfittare della situazione per strappare il giocatore al, un "furto" che non sarebbe il primo di questa sessione di. L'indiscrezione l'ha lanciata TuttoSport ...... ha lavorato sodo nel dialogo con i blancos per riuscire ad ottenere il rinnovo del prestito di Brahim, che adesso si appresta a rappresentare il terzo colpo delestivo del. Non più un ...Dopo l’acquisto di Hakan Calhanoglu dai cugini rossoneri, l’Inter pensa ad un altro colpo: Franck Kessié. Sembra, infatti, che l’ivoriano sia finito in cima al taccuino di Marotta. Il centrocampista p ...Il Milan è stregato dal giovane esterno sinistro. Con gli Europei il suo valore di mercato può salire alle stelle. C'è fretta di affondare ...