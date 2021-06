Mercato Juventus, la rivelazione: “Allegri vuole il gioiello serbo” (Di lunedì 28 giugno 2021) Mercato Juventus – Rivoluzione in casa Juventus. Il reparto che sarà puntellato sarà sicuramente il centrocampo, con la trattativa per Locatelli che vivrà una sua fase decisiva nel corso dei prossimi giorni, quando è atteso un nuovo summit tra il Sassuolo e i bianconeri. Tuttavia, il vero grande sogno di Max Allegri è sì un centrocampista, ma non sarebbe Locatelli: a svelare la notizia, ci ha pensato il giornalista di Telelombardia Matteo Caronni. Mercato Juventus, Allegri vuole Milinkovic Savic Caronni ha tuonato così: “Se Allegri potesse ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 giugno 2021)– Rivoluzione in casa. Il reparto che sarà puntellato sarà sicuramente il centrocampo, con la trattativa per Locatelli che vivrà una sua fase decisiva nel corso dei prossimi giorni, quando è atteso un nuovo summit tra il Sassuolo e i bianconeri. Tuttavia, il vero grande sogno di Maxè sì un centrocampista, ma non sarebbe Locatelli: a svelare la notizia, ci ha pensato il giornalista di Telelombardia Matteo Caronni.Milinkovic Savic Caronni ha tuonato così: “Sepotesse ...

