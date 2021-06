Mentana incorona la Meloni | leader del primo partito | il sondaggio che cambia la storia di Fdi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il sorpasso era nell'aria ed è avvenuto. Durante lo speciale del Tg di La7 dedicato alla conferenza stampa di Giuseppe Conte, che ha lanciato un ultimatum a Beppe Grillo, Enricoha anticipato ildel lunedì realizzato da Swg. Rispetto alla scorsa settimana, nelle intenzioni di voto è stato registrato unmento importante, che si potrebbe definire storico per Fratelli d'Italia. Ildi Giorgiaha infatti scavalcato la Lega di Matteo Salvini ed è diventato ilper consenso in Italia: a Fdi viene attribuito il 20,7 per cento (+0,2 rispetto a sette ...

Advertising

Libero_official : Nell'ultimo #sondaggioSwg per #Mentana, il partito della #Meloni ha superato la #Lega: una rilevazione storica per… - Gandalf1948 : RT @GeMa7799: 'Un decimo di punto di distanza'. Mentana incorona FdI: balzo senza precedenti, dove si spinge la Meloni..I numeri forniti da… - be_marconi : RT @Libero_official: 'Un decimo di punto di distanza'. #Mentana incorona #FratellidItalia: le cifre dell'ultimo sondaggio #Swg https://t.c… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: 'Un decimo di punto di distanza'. #Mentana incorona #FratellidItalia: le cifre dell'ultimo sondaggio #Swg https://t.c… - GeMa7799 : 'Un decimo di punto di distanza'. Mentana incorona FdI: balzo senza precedenti, dove si spinge la Meloni..I numeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentana incorona

Liberoquotidiano.it

Fratelli d'Italia: balzo senza precedenti, dove si spinge la Meloni'Un decimo di punto di distanza'. Con queste parole Enricol'ascesa di Fratelli d'Italia che si stacca di pochissimo dalla Lega di Matteo Salvini. I numeri forniti da Swg per il Tg di La7 portano Giorgia Meloni al 20,5 con una crescita del +0,...Mentana incorona Fratelli d'Italia: balzo senza precedenti, dove si spinge la Meloni. Ma per Mentana non è la prima volta che incappa in qualche sbaglio È successo sul Tg di La7, quando il conduttore ...Con queste parole Enrico Mentana incorona l'ascesa di Fratelli d'Italia che si stacca di pochissimo dalla Lega di Matteo Salvini. Entrambi dunque smentiscono le ultime rilevazioni di Nando Pagnoncelli ...