Meloni e Salvini, stessa spiaggia stesso mare: il “Capitano” a Ostia con fidanzata e figlia (Di lunedì 28 giugno 2021) Giornata di relax al mare per Matteo Salvini, che ieri si è concesso una giornata di relax a Ostia con la fidanzata Francesca Verdini e la figlia Mirta. «Ibiza, Mykonos o Costa Azzurra? Noi preferiamo il mare di Ostia. Buona domenica amici», ha scritto su Instagram il leader della Lega, postando una foto di famiglia sullo sfondo dello stabilimento V Lounge Beach di Ostia, dove qualche settimana fa Giorgia Meloni aveva festeggiato con la famiglia il compleanno della mamma. Il mare di casa meglio di Ibiza e Costa Azzurra Sia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Giornata di relax alper Matteo, che ieri si è concesso una giornata di relax acon laFrancesca Verdini e laMirta. «Ibiza, Mykonos o Costa Azzurra? Noi preferiamo ildi. Buona domenica amici», ha scritto su Instagram il leader della Lega, postando una foto di famiglia sullo sfondo dello stabilimento V Lounge Beach di, dove qualche settimana fa Giorgiaaveva festeggiato con la famiglia il compleanno della mamma. Ildi casa meglio di Ibiza e Costa Azzurra Sia ...

