"Meglio di questo". Salvini contro il "Cristo Lgbt"? E la Lucarelli pubblica questa foto: sfregio e insulto al leghista | Guarda (Di lunedì 28 giugno 2021) Selvaggia Lucarelli non si smentisce e non perde occasione per criticare Matteo Salvini. Al centro questa volta il Gay Pride di Roma, dove un uomo si è vestito da Gesù con tanto di gonna, tacchi a spillo e croce. Un'immagine che ha indignato parecchi, tra questi anche il leader della Lega che su Twitter ha commentato: "Secondo me raffigurare Gesù Cristo con minigonna e tacchi a spillo non è una simpatica provocazione, è una schifezza, un'offesa e una sgradevole mancanza di rispetto". Di diverso parere la giornalista che ha replicato al post condividendo una foto. L'immagine ritrae Salvini, ...

