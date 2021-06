Medjugorje | messaggio per oggi | “Cari figli | vi invito a prepararvi”

Advertising

CiaoKarol : Medjugorje. L’ultimo messaggio della Madonna al mondo: ‘La Madre è preoccupata..’: La Madonna di Medjugorje è preoc… - ilViandante : #Medjugorje, messaggio del 25 Giugno 2021, 40° anniversario delle Apparizioni: 'Oggi vi invito tutti: pregate con M… - SF_RL_Featuring : RT @InVeritatetweet: Medjugorje tutti i giorni: Messaggio dell'Arcivescovo Henryk Hoser nel 40° anniversario delle apparizioni della Madon… - mariamworldart : RT @InVeritatetweet: Medjugorje tutti i giorni: Messaggio dell'Arcivescovo Henryk Hoser nel 40° anniversario delle apparizioni della Madon… - InVeritatetweet : Medjugorje tutti i giorni: Messaggio dell'Arcivescovo Henryk Hoser nel 40° anniversario delle apparizioni della Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje messaggio

MADONNA25 GIUGNO/ "Pregate per la pace e la libertà perché..." Ma nell'universo della Chiesa, e più in generale nella dimensione di tenace spiritualità che la attraversa, una ...di Silvana Palazzo) MADONNA DI25 MAGGIO 2021/ "Siete le mie mani tese nel mondo" 'PREGHIERA E SPERANZA PER CHI NON CONOSCE DIO' Era un pomeriggio di inizio state e sulla ...La Vergine a Medjugorje ci invita a pregare con Lei per la pace e la libertà. Cari amici, in occasione del 40.mo anniversario la ...Figlioli cari, se qualcuno viene da voi e vi chiede qualcosa, voi gliela date. Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche. Se vuoi puoi recitare anche il Salve Regin ...