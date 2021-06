Maxi focolaio a Maiorca, il buco nei controlli dietro il contagio di 850 ragazzi. Nove hotel dell’isola sotto la lente delle autorità spagnole (Di lunedì 28 giugno 2021) Quello che doveva essere un tranquillo viaggio di fine maturità a Maiorca, per 850 ragazzi è diventato teatro di un Maxi focolaio di Covid. Tanti sono i ragazzi e le ragazze che sono risultati positivi. L’infezione è legata alla variante Delta, come racconta il Corriere della Sera. Al momento, ha spiegato a El Pais una portavoce del ministero della Sanità, tutti i casi segnalati sono lievi e nessuno ha richiesto il ricovero in ospedale. Né è stato rilevato alcun caso tra i lavoratori degli alberghi dove hanno soggiornato i giovani risultati positivi. Dopo la non stop isolana che si è tenuta dal 12 al 20 ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Quello che doveva essere un tranquillo viaggio di fine maturità a, per 850è diventato teatro di undi Covid. Tanti sono ie le ragazze che sono risultati positivi. L’infezione è legata alla variante Delta, come racconta il Corriere della Sera. Al momento, ha spiegato a El Pais una portavoce del ministero della Sanità, tutti i casi segnalati sono lievi e nessuno ha richiesto il ricovero in ospedale. Né è stato rilevato alcun caso tra i lavoratori degli alberghi dove hanno soggiornato i giovani risultati positivi. Dopo la non stop isolana che si è tenuta dal 12 al 20 ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, la variante Delta corre. Maxi focolaio a Maiorca: 850 ragazzi positivi, 3mila in quarantena - LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - brichiel : RT @ElioLannutti: Coronavirus, la variante Delta corre. Maxi focolaio a Maiorca: 700 ragazzi positivi, 3mila in quarantena - peppe844 : RT @Tg1Rai: A #Maiorca continuano ad aumentare i contagi effetto del maxi focolaio scoppiato tra gli studenti in gita di fine anno. Finora… -