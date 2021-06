Maxi caduta al Tour de France | ecco cosa rischia la donna che l’ha provocata

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il 26 giugno è partita l’edizione numero 108 delde; la prima tappa ha portato i ciclisti da Brest, in Bretagna, a Landerneau, ed è stata vinta da Julian Alaphilippe, che è la prima maglia gialla. Una reazione a catena Ma questa prima tappa è stata caratterizzata da un incredibile incidente causato da una improvvida spettatrice che per farsi riprendere dalla telecamera ha invaso la pista. Première grosse chute sur lede#TDF2021 @tvsport @2tv pic.twitter.com/ZaIk3q7gpa— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) June 26, 2021 La ...

