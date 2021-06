Advertising

Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella incontra i giovani ospiti della comunità Fondazione #Exodus Onlus - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Mattarella incontra Blinken: Libia centrale per equilibri del Mediterraneo #libia - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Mattarella incontra Blinken: Libia centrale per equilibri del Mediterraneo #libia - MediasetTgcom24 : Mattarella incontra Blinken: Libia centrale per equilibri del Mediterraneo #libia - Euro_comunica : Quirinale, Mattarella incontra il capo della diplomazia americana Blinken -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella incontra

Quotidiano Sanità

La Libia è il punto centrale per gli equilibri del Mediterraneo e per la politica estera e di sicurezza dell'Italia. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Antony John Blinken. Il Capo dello Stato ha poi espresso soddisfazione per la fase di rilancio della ...... garantendo il rispetto della dignità del malato - sottolinea- Nel rinnovare l'... che si realizza pienamente quando la conoscenza scientificala pienezza dell'umanità e si traduce ...La Libia è il punto centrale per gli equilibri del Mediterraneo e per la politica estera e di sicurezza dell'Italia. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quir ...Isis, oltre la metà presenti a livello di ministro degli Esteri, si sono incontrati oggi a Roma per la prima volta per la ministeriale plenaria, co-presieduta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ...