Matrimoni combinati: 24 casi in Italia. Quel "sì" imposto dai padri

Per soldi, status o perché si è sempre fatto così. I padri impongono, le figlie obbediscono. Rari i rifiuti, pochissime le denunce. I matrimoni forzati emergono ancora dalle cronache del ventunesimo...

dasty00 : @GiovanniAbbade @marco_giuseppi @GiorgiaMeloni Per l'islam è la stessa cosa, tralasciando la questione dei matrimon… - lorenzovmedici : @LadetectivChIoe i matrimoni combinati esistevano 500 anni fa ed io e clarice ne siamo un esempio, ma siamo stati N… - lorenzovmedici : @LadetectivChIoe i matrimoni combinati non esistono da tempo ormai, poi sono io quello vecchio - alecosimetti : @MurphyTMonkey @ArturoB23022138 Non parlavo affatto di matrimoni combinati. Tantomeno di quelli “riparatori”. - MurphyTMonkey : @ArturoB23022138 @alecosimetti I matrimoni combinati non hanno molto a che vedere con il divorzio, infatti tutt’ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni combinati Matrimoni combinati: 24 casi in Italia. Quel "sì" imposto dai padri E poco importa se l'articolo 16 della 'Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazioni contro le donne' stabisce che "i fidanzamenti e i matrimoni di bambini sono privi di effetto ...

Regista Kazmi: 'Allah ama i gay, Pakistan più avanti dell'Italia' Perché ''i matrimoni combinati servono ai genitori. Ci sono diversi interessi, quelli dei beni'', ma anche degli immigrati. ''Quando si accetta di sposare un cugino o una cugina, li si aiuta a venire ...

Matrimoni combinati: 24 casi in Italia. Quel "sì" imposto dai padri Quotidiano.net "La donna non ha valore": tutte le pratiche illegali legate all'islamismo Non solo Saman Abbas: le donne sottoposte a pratiche illegali. L'antropologo della violenza: "Una cultura convinta che la donna non abbia valore" ...

"Nozze combinate, agiamo nelle scuole" "Noi questo tipo di fenomeno (i matrimoni combinati, ndr) lo abbiamo sempre seguito, da quando è stato approvato il codice rosso, maggio del 2019, la polizia criminale ha registrato 24 casi di questo ...

