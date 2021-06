Mascherine all’aperto cosa cambia: le nuove regole dal 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Mascherine all’aperto, ecco tutte le nuove regole a partire dal 28 giugno 2021. Da oggi, infatti, non sarà più obbligatorio utilizzare la mascherina all’aperto, tranne in alcune situazioni elencate nelle nuove disposizioni emanate dal Governo. Salta la regola nelle regioni bianche ovvero in quelle in cui il rischio di contagio è considerato dal Cts bassissimo. Qualora qualche regione dovesse tornare gialla, arancione o rossa, l’uso della mascherina tornerà obbligatorio. Cerchiamo di andare con ordine per capire quando vanno usate le Mascherine ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021), ecco tutte lea partire dal 282021. Da oggi, infatti, non sarà più obbligatorio utilizzare la mascherina, tranne in alcune situazioni elencate nelledisposizioni emanate dal Governo. Salta la regola nelle regioni bianche ovvero in quelle in cui il rischio di contagio è considerato dal Cts bassissimo. Qualora qualche regione dovesse tornare gialla, arancione o rossa, l’uso della mascherina tornerà obbligatorio. Cerchiamo di andare con ordine per capire quando vanno usate le...

