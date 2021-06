Mascherine all’aperto, Brusaferro (ISS): ‘Se sarà necessario a causa della variante Delta faremo un passo indietro’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Via le Mascherine all’aperto e Paese tutto ‘tinto’ di bianco. Oggi, 28 giugno, è un’altra delle date da segnalare sul calendario, da cerchiare in rosso perché l’Italia lentamente sta ritornando alla normalità, quella che ormai da tempo sembrava un’eccezionalità. Tra Dpcm che si sono rincorsi, regole impartite in ogni dove, lockdown e zone rosse, complice anche la campagna di vaccinazione che procede spedita i contagi sembrano essere in calo, così come i ricoveri e le terapie intensive. Ma la guardia non si può ancora abbassare, l’allerta deve restare massima perché la paura che la variante Delta (indiana, ndr) possa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Via lee Paese tutto ‘tinto’ di bianco. Oggi, 28 giugno, è un’altra delle date da segnalare sul calendario, da cerchiare in rosso perché l’Italia lentamente sta ritornando alla normalità, quella che ormai da tempo sembrava un’eccezionalità. Tra Dpcm che si sono rincorsi, regole impartite in ogni dove, lockdown e zone rosse, complice anche la campagna di vaccinazione che procede spedita i contagi sembrano essere in calo, così come i ricoveri e le terapie intensive. Ma la guardia non si può ancora abbassare, l’allerta deve restare massima perché la paura che la(indiana, ndr) possa ...

