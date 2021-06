Mascherina all’aperto, De Luca: “Chi la toglie finirà in terapia intensiva” (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa cosa delle mascherine è diventata come una battaglia di civiltà. ‘Abbiamo tolto le mascherine’, sento dire. Imbecille, hai tolto un elemento di protezione per te, per i tuoi figli e per i tuoi familiari. questo è tutto”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del reparto di terapia intensiva del Policlinico Vanvitelli a Napoli. “Abbiamo già cominciato – ha aggiunto il governatore – a vedere quello che succede. Qui a Napoli per la verità la metà dei cittadini già non la metteva la Mascherina, mancava solo che rendessimo non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa cosa delle mascherine è diventata come una battaglia di civiltà. ‘Abbiamo tolto le mascherine’, sento dire. Imbecille, hai tolto un elemento di protezione per te, per i tuoi figli e per i tuoi familiari. questo è tutto”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine dell’inaugurazione del reparto didel Policlinico Vanvitelli a Napoli. “Abbiamo già cominciato – ha aggiunto il governatore – a vedere quello che succede. Qui a Napoli per la verità la metà dei cittadini già non la metteva la, mancava solo che rendessimo non ...

