Marte | il video dell’EDL del rover Zhurong è spettacolare!HDblog it

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nuovie audio da, stavolta a condividerli è la cinaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Marte, il video dell'EDL del rover Zhurong è spettacolare! - PHONETHRONE2012 : Marte, il video dell'EDL del rover Zhurong è spettacolare! - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: I nuovi video della sonda cinese su Marte. Il rover continuerà le sue esplorazioni sul pianeta rosso #ANSA - monicaognitanto : RT @_AliveUniverse: La #Cina ha condiviso con il pubblico i filmati dell'ammartaggio di #Zhurong, nonché video e suoni del rover in movimen… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: I nuovi video della sonda cinese su Marte. Il rover continuerà le sue esplorazioni sul pianeta r… -

Ultime Notizie dalla rete : Marte video

...dopo il recente annuncio di voler portare l'uomo suentro il 2033, forse anticipando il medesimo obiettivo della NASA , durante il fine settimana appena trascorso ha condiviso una mole di...27/06/2021 - 21:10 Questa domenica, la China National Space Administration, CNSA, ha rilasciato un comunicato cone immagini dell'atterraggio e dell'esplorazione del suolo didel rover "Zhurong". La missione cinese utilizza anche un satellite, il Tianwen - 1, che da 338 giorni, sta orbitando intorno ...In particolare, l'agenzia spaziale cinese CNSA ha reso pubblici quelli che possiamo senza ombra di dubbio definire i filmati più dettagliati di un EDL marziano, quindi per certi versi migliori di quel ...Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha fornito una data indicativa per lo stop alle vendite dei veicoli a benzina e diesel, mentre a luglio si attende l’ind ...