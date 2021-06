Marrazzo del Partito Gay difende il “Cristo Lgbt”: “Ci strumentalizzate” (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – Hanno fatto comprensibilmente molto scalpore le rappresentazioni di “Cristo Lgbt” nei Pride di Roma e Milano. Per molti tutta questa voglia di dissacrazione è solo pura offesa nei confronti di chi crede, ma per Marrazzo (portavoce del Partito Gay) sono gli altri a non aver capito: “Siamo stati strumentalizzati”. Marrazzo (Partito Gay): “Rappresentazioni strumentalizzate” “Le situazioni tra il Pride di Roma e quello di Milano erano diverse: nel primo caso un ragazzo durante il corteo ha rappresentato la figura del Messia avvolto dalla bandiera rainbow per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – Hanno fatto comprensibilmente molto scalpore le rappresentazioni di “” nei Pride di Roma e Milano. Per molti tutta questa voglia di dissacrazione è solo pura offesa nei confronti di chi crede, ma per(portavoce delGay) sono gli altri a non aver capito: “Siamo stati strumentalizzati”.Gay): “Rappresentazioni” “Le situazioni tra il Pride di Roma e quello di Milano erano diverse: nel primo caso un ragazzo durante il corteo ha rappresentato la figura del Messia avvolto dalla bandiera rainbow per ...

