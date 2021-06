Mario l’Americano | gli Usa puntano su Draghi per allontanare il Vaticano dalla Cina

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Gli Stati UnitisuperStati Uniti e Italia sono “stretti partner e alleati” e Washington auspica di rafforzare “l’eccellente cooperazione” tra i due Paesi, “sia come alleati nella Nato che come partner economici di lunga data”, ma la Casa bianca non dimentica il. È sotto questi auspici che si apre la visita del segretario di Stato americano, Antony Blinken, arrivato ieri a Roma e atteso poi a Matera, almeno secondo una nota del dipartimento di Stato Usa, nella quale si definisce il Belpaese “un alleato chiave della ...