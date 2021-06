Marine Le Pen ovvero l'impossibilità di essere normale (Di lunedì 28 giugno 2021) Non più tardi di un mese fa ci si chiedeva quante regioni poteva vincere, o almeno contendere voto per voto ai vecchi partiti. Almeno cinque, secondo sondaggi e giornali. La riposta degli elettori per Marine Le Pen è stata zero. Ma non basta, perché il suo Rassemblement National è crollato ovunque, da nord a sud. L’elezione presidenziale della primavera 2022 sarà tutt’altra cosa, con i leader in campo, testa a testa, duelli all’ultimo sangue e Marine tornerà in campo. Ma intanto queste elezioni regionali e dipartimentali segnate dall’astensione record (65 per cento) mettono la Le Pen di fronte al suo destino. La figlia del demonizzato duce nero della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Non più tardi di un mese fa ci si chiedeva quante regioni poteva vincere, o almeno contendere voto per voto ai vecchi partiti. Almeno cinque, secondo sondaggi e giornali. La riposta degli elettori perLe Pen è stata zero. Ma non basta, perché il suo Rassemblement National è crollato ovunque, da nord a sud. L’elezione presidenziale della primavera 2022 sarà tutt’altra cosa, con i leader in campo, testa a testa, duelli all’ultimo sangue etornerà in campo. Ma intanto queste elezioni regionali e dipartimentali segnate dall’astensione record (65 per cento) mettono la Le Pen di fronte al suo destino. La figlia del demonizzato duce nero della ...

Agenzia_Ansa : Flop per Marine Le Pen ed Emmanuel Macron alle elezioni regionali francesi. Volano i Républicains e l'unione di gau… - repubblica : ?? Gli exit poll del voto regionale in Francia: l'estrema destra di Marine Le Pen sconfitta - sole24ore : Francia, exit poll: nessuna regione alla destra radicale di Marine Le Pen - Mariell76579451 : RT @LucillaMasini: Francia. Nessuna regione all'estrema destra, precipita il gradimento per Marine Le Pen. Determinanti gli auguri di Salvi… - semeoro1 : RT @Marco_dreams: Marine Le Pen non vince in nessuna delle Regioni. Dovrei essere contento, ma quando vedo il 66% di astensione penso solo… -