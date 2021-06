Marilyn Manson arrestato a Los Angeles: si è consegnato alla polizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il noto cantante, famoso per una vita di eccessi, è accusato di aver sparato ad una cameraman che lo riprendeva durante un concerto nel 2019. Nonostante lo stesso Brian Hugh Warner (questo il suo vero nome) si sia consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine, continua a professarsi innocente Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Il noto cantante, famoso per una vita di eccessi, è accusato di aver sparato ad una cameraman che lo riprendeva durante un concerto nel 2019. Nonostante lo stesso Brian Hugh Warner (questo il suo vero nome) si siaspontaneamente alle forze dell'ordine, continua a professarsi innocente

