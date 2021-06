Marefestival compie 10 anni | Premio Troisi 2021 | gli ospiti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 giugno 2021)dieci. Quest’anno la cornice dell’evento sarà quella di Malfa, Salina, alle Isole Eolie. Si terrà dall’1 al 4 luglio e vedrà protagonisti tantia partire da Pif che sarà ospite durante la terza serata per ritirare il riconoscimento in ricordo del grande Massimo. L’attore e regista parlerà della sua carriera e del suo ultimo libro intitolato Io posso: Due donne sole contro la mafia, scritto con Marco Lillo ed edito da Feltrinelli che è nella classifica dei libri più venduti in Italia. In questoper ilci saranno anche ...