Maradona | Rio de Janeiro gli intitolerà una piazza con statua

Advertising

gianpi36590925 : RT @sportface2016: #Maradona, Rio de Janeiro gli intitola una piazza con statua - sportface2016 : #Maradona, Rio de Janeiro gli intitola una piazza con statua - anteprima24 : ** #Maradona, Rio de Janeiro gli intitolerà una piazza con una statua ** - pcjunior_rio : RT @nostalgiafutbo1: Passarella contra Maradona, Boca - River. -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Rio

E' curioso notare che la proposta di intitolare una piazza diera già stata fatta nei mesi scorsi, ma era stata bloccata dal sindaco Eduardo Paes. Ora invece è arrivato il via libera, ...E' curioso notare che la proposta di intitolare una piazza diera già stata fatta nei mesi scorsi, ma era stata bloccata dal sindaco Eduardo Paes. Ora invece è arrivato il via libera, ...Diego Armando Maradona è stato rivale del Brasile sul campo ma anche un grande amante dei carioca e di Rio de Janeiro. Cosi la ‘Cidade Maravilhosa’ ha reso esecutiva oggi una legge, promulgata ...Al fuoriclasse argentino verrà intitolata una piazza in cui verrà anche collocata una statua dello stesso Maradona.