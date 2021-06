Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano l’anniversario di matrimonio (Video) (Di lunedì 28 giugno 2021) Era il 28 giugno del 2006 e Mara Venier e Nicola Carraro urlavano il loro sì, oggi festeggiano i 15 anni di matrimonio. Continua ad emozionarsi Mara Venier ogni volta che scrive una dedica d’amore a suo marito, per ogni anno che passa dal giorno delle nozze. “Buon anniversario amore mio… – ha scritto la conduttrice su Instagram… – 15 anni oggi, saranno 21 a settembre – una bella risata e conclude – chi l’avrebbe detto…”. Bellissima in abito da sposa Mara pubblica anche un Video, sono le immagini del giorno del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Era il 28 giugno del 2006 eurlavano il loro sì, oggii 15 anni di. Continua ad emozionarsiogni volta che scrive una dedica d’amore a suo marito, per ogni anno che passa dal giorno delle nozze. “Buon anniversario amore mio… – ha scritto la conduttrice su Instagram… – 15 anni oggi, saranno 21 a settembre – una bella risata e conclude – chi l’avrebbe detto…”. Bellissima in abito da sposapubblica anche un, sono le immagini del giorno del ...

