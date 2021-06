Mara Venier, che sorpresa per l’anniversario: grande emozione – VIDEO (Di lunedì 28 giugno 2021) 15 anni di nozze per Mara Venier e Nicola Carraro. In occasione dell’anniversario, la conduttrice ha ricevuto una fantastica sorpresa Un giorno speciale per Mara Venier e suo marito Nicola Carraro: oggi festeggiano il loro 15esimo anniversario. I due, com’era lecito aspettarsi, si sono dedicati tenere dediche sui social per celebrare una delle love story L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) 15 anni di nozze pere Nicola Carraro. In occasione del, la conduttrice ha ricevuto una fantasticaUn giorno speciale pere suo marito Nicola Carraro: oggi festeggiano il loro 15esimo anniversario. I due, com’era lecito aspettarsi, si sono dedicati tenere dediche sui social per celebrare una delle love story L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PRosati1974 : RT @VanityFairIt: La conduttrice, che domenica ha concluso la stagione televisiva dello show Rai, ha festeggiato - dentro e fuori la tv - i… - KattInForma : Max Biaggi ospite da Mara Venier in lacrime per l’amico scomparso - chiccalvl : Per me è Nicola Carraro che dopo 21 anni insieme a Mara Venier, le regala 101 rose rosse per il loro anniversario??? - Franpesca_ : Tutto un perenne paragone con Mara Venier da oggi in poi - AssuntaAccetto1 : RT @_DAGOSPIA_: ‘MI GRIDAVI DAL PALCO 'PORCON'. JERRY CALA’ E MARA VENIER TRA AMARCORD, BATTUTE E FRECCIATINE -