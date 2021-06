Mara Venier, avete mai visto il figlio Paolo? I due sono inseparabili (Di lunedì 28 giugno 2021) avete mai visto il figlio di Mara Venier? Si chiama Paolo ed ha 47 anni: i due sono proprio inseparabili, ecco le foto Mara Venier, avete mai visto suo figlio? (Fonte: Instagram)Mara Venier è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. La sua carriera è iniziata ben cinquant’anni fa. La veneziana ha esordito come attrice, ma è nelle vesti di conduttrice che ha raggiunto il successo. Da anni, la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021)maiildi? Si chiamaed ha 47 anni: i dueproprio, ecco le fotomaisuo? (Fonte: Instagram)è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. La sua carriera è iniziata ben cinquant’anni fa. La veneziana ha esordito come attrice, ma è nelle vesti di conduttrice che ha raggiunto il successo. Da anni, la ...

Advertising

Fabiotwittwitt : Più chiaro (e vomitevole) di così... Altro che 'consenso informato' - infoitcultura : Maria De Filippi e il mistero dei regali di c’è posta per te: È Mara Venier a svelare chi paga - infoitcultura : Mara Venier, lacrime e abbracci nell’ultima puntata di Domenica In: “La stagione più difficile” - glooit : Mara Venier, lacrime e abbracci nell’ultima puntata di Domenica In: “La stagione più difficile” leggi su Gloo… - infoitcultura : Domenica In, Jerry Calà: i festeggiamenti per i suoi 70 anni e la dedica all’ex moglie Mara Venier -