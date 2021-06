Manuel Locatelli | gioventù al servizio della Vecchia Signora

Advertising

SkySport : ?? Barella scherza con Locatelli ?? E Manuel non la prende benissimo ? #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Italia… - KanyikePeter2 : ????Manuel Locatelli - sportli26181512 : PODCAST MN - Locatelli-Pessina, i 'rimpianti Milan' e la memoria (troppo) corta di quelle due estati: Manuel Locate… - SciabolataFFP : Pare che l'incontro decisivo per il passaggio di Manuel #Locatelli dal #Sassuolo alla #Juventus possa avvenire ques… - PrimeEtoo : @goal Manuel Locatelli. -

La Gazzetta dello Sport

Al posto di Ramsey, che percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, doveva sbarcare alla Continassa il centrocampista del Sassuolo, che sta mettendosi in luce anche all'...Perché sono previsti degli incontri con il Sassuolo relativi alla situazione di. Con la Juventus ormai decisa a chiudere in breve tempo la questione.Voce del verbo ottimizzare. Aspettando il secondo round con il Sassuolo per cercare di sviluppare il fronte riguardante Manuel Locatelli, la concentrazione della Juventus si sposta anche sugli altri ...Questa mattina gli Azzurri sono scesi in campo a Coverciano e hanno iniziato a studiare punti di forza e debolezza dei prossimi avversari. Florenzi ha poche canche di farcela ...