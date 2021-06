Mantova, il quartiere diventa un museo a cielo aperto: il progetto di street art per combattere il degrado della città (Di lunedì 28 giugno 2021) Da quartiere dormitorio e molto problematico a museo d’arte urbana a cielo aperto, con 46 opere realizzate da celebri artisti sui palazzoni grigi e anonimi di pesante cemento armato, per una superficie dipinta di oltre 4mila metri quadrati. Opere divenute motivo di vanto per i circa 4mila residenti rappresentativi di ben 18 etnie. Lunetta, quartiere popolare nella periferia nord di Mantova, è cambiato anche grazie al festival Without Frontiers nato sei anni fa, in concomitanza con l’anno di Mantova Capitale italiana della cultura, con l’intenzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Dadormitorio e molto problematico ad’arte urbana a, con 46 opere realizzate da celebri artisti sui palazzoni grigi e anonimi di pesante cemento armato, per una superficie dipinta di oltre 4mila metri quadrati. Opere divenute motivo di vanto per i circa 4mila residenti rappresentativi di ben 18 etnie. Lunetta,popolare nella periferia nord di, è cambiato anche grazie al festival Without Frontiers nato sei anni fa, in concomitanza con l’anno diCapitale italianacultura, con l’intenzione di ...

