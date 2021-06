Maneskin, Damiano bacia Thomas sulla tv polacca: “Tutti liberi di essere quello che caz*o vogliono” (VIDEO) (Di lunedì 28 giugno 2021) Un bacio in diretta. Il live dei Maneskin sulla tv polacca fa parlare. Perché Damiano ha baciato Thomas, poi ha detto: “Pensiamo che a Tutti dovrebbe essere permesso di faro senza alcun timore. Pensiamo che Tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere quello che caz*o vogliono. Grazie, Polonia. L’amore non è mai sbagliato“. Un messaggio a favore di diritti della comunità Lgbtq+, mandato alla Polonia (e al resto del mondo). Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Un bacio in diretta. Il live deitvfa parlare. Perchéhato, poi ha detto: “Pensiamo che adovrebbepermesso di faro senza alcun timore. Pensiamo chedovrebberocompletamentediche. Grazie, Polonia. L’amore non è mai sbagliato“. Un messaggio a favore di diritti della comunità Lgbtq+, mandato alla Polonia (e al resto del mondo). Un ...

