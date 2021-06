Maleo: rave clandestino scatena focolaio Covid (Di lunedì 28 giugno 2021) A Maleo, comune della provincia di Lodi, un rave clandestino avrebbe scatenato un focolaio. L’evento abusivo avrebbe infatti provocato un picco di casi di variante indiana Erano almeno un migliaio, secondo Adnkronos, i giovani che si sono riuniti al rave clandestino di Maleo. Il party totalmente abusivo, organizzato nel comune tra il Lodigiano e il Cremonese, avrebbe innescato un vero e proprio focolaio di varianti indiane. Pertanto la procura Lodi sarebbe già pronta a contestare il reato di occupazione abusiva. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 28 giugno 2021) A, comune della provincia di Lodi, unavrebbeto un. L’evento abusivo avrebbe infatti provocato un picco di casi di variante indiana Erano almeno un migliaio, secondo Adnkronos, i giovani che si sono riuniti aldi. Il party totalmente abusivo, organizzato nel comune tra il Lodigiano e il Cremonese, avrebbe innescato un vero e propriodi varianti indiane. Pertanto la procura Lodi sarebbe già pronta a contestare il reato di occupazione abusiva. Il ...

