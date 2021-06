Maiorca | gigantesco focolaio di Covid | turismo a rischio

(Di lunedì 28 giugno 2021) . Tutte le ultime notizie. La variante Delta del Coronavirus comincia a creare problemi alla stagione turistica. Non è ancora entrato in vigore il Green pass europeo – lo sarà dal 1° luglio – che già nelle località di vacanza si registrano nuovi, importanti focolai che possono mettere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Sicilianodoc73 : RT @blogsicilia: #covid19 #maiorca #spagna Covid19, festa tra studenti scatena un gigantesco focolaio a Maiorca - - VittorioCurro : RT @blogsicilia: #covid19 #maiorca #spagna Covid19, festa tra studenti scatena un gigantesco focolaio a Maiorca - - blogsicilia : #covid19 #maiorca #spagna Covid19, festa tra studenti scatena un gigantesco focolaio a Maiorca -… -

Ultime Notizie dalla rete : Maiorca gigantesco

ViaggiNews.com

Una lastra di ghiaccio di enormi dimensioni, addirittura più grande dell'isola spagnola di, si è staccata dal lato occidentale della piattaforma di ghiaccio Ronne. Ora il grande ..., ...Per fare un raffronto con l' isola delle Baleari:nel Mediterraneo occupa 3.640 chilometri ... Non è un caso che ilblocco di ghiaccio si trovi nel mare di Weddell, caratterizzato per ...Centinaia di studenti spagnoli sono risultati positivi al Covid-19 dopo un soggiorno a Maiorca a metà giugno. I dettagli.