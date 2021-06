Mai così pochi nuovi casi di Covid dal 17 agosto 2020 (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Sono 389 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia (ieri +782), mai così pochi dal 17 agosto 2020. I decessi nelle ultime 24 ore sono 28 (ieri +14), i tamponi eseguiti sono stati 75.861 (ieri 138.391). Il tasso di positività è sostanzialmente stabile con 0,5% (ieri 0,56%). È quanto si apprende dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive con meno 5 unità (ieri -4) con 5 nuovi ingressi, e quelli di area medica con meno 20 posti letto (ieri -28). La Regione con più casi ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Sono 389 ipositivi al-19 in Italia (ieri +782), maidal 17. I decessi nelle ultime 24 ore sono 28 (ieri +14), i tamponi eseguiti sono stati 75.861 (ieri 138.391). Il tasso di positività è sostanzialmente stabile con 0,5% (ieri 0,56%). È quanto si apprende dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive con meno 5 unità (ieri -4) con 5ingressi, e quelli di area medica con meno 20 posti letto (ieri -28). La Regione con più...

Ultime Notizie dalla rete : Mai così M5S, Conte: no a diarchia con Grillo. Non sarò un prestanome Per Beppe tutto va bene così com'è, salve qualche moderato aggiustamento. Ma io dissi che non mi sarei mai prestato ad operazione di facciata, di puro resyling. Servono forti cambiamenti'. E ancora a ...

Cortilia, supermercato online della sostenibilità. "Ora siamo una startup benefit" L'esplosione di richieste, spesso arrivate da persone che non avevano mai fatto la spesa online, ... aiutando così l'azienda a ordinare solo il necessario e supportare i produttori nella pianificazione ...

