**Mafia: processo trattativa, difesa Mori chiede assoluzione perché il fatto non sussiste** (Di lunedì 28 giugno 2021) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - L'assoluzione per il generale Mario Mori "perché il fatto non sussiste" e "perché non lo ha commesso" è stata chiesta, alla fine della sua lunga arringa difensiva, dall'avvocato Basilio Milio, legale dell'ex alto ufficiale del Ros dei Carabinieri, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato nel processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia. "Chiedo in via istruttoria - dice ancora l'avvocato Milio - di potere produrre, perché necessari ai fini del decidere, i sette documenti citati in audizione", tra i quali ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - L'per il generale Marioilnon sussiste" e "non lo ha commesso" è stata chiesta, alla fine della sua lunga arringa difensiva, dall'avvocato Basilio Milio, legale dell'ex alto ufficiale del Ros dei Carabinieri, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato neld'appello sullatra Stato e mafia. "Chiedo in via istruttoria - dice ancora l'avvocato Milio - di potere produrre,necessari ai fini del decidere, i sette documenti citati in audizione", tra i quali ...

