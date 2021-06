Mafia: difesa Mori ‘generale vittima di killeraggio mediatico, ristabilire verità anche per Borsellino’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) – Il generale Mario Mori, ex capo del Ros, “in questi anni è stato vittima di killeraggio mediatico. Perché nel corso delle iniziative di killeraggio mediatico non vi hanno mai parlato dell’indagine ‘Mafia e appalti’ o delle audizioni al Csm? Perché la ‘giurisdizione politico-mediatica tace? Perché le trasmissioni non vi parlano di queste cose? Perché la verità è quella che vi ho rappresentato e che viene ancora omessa spacciando per verità ciò che non lo è”. Sono le parole dell’avvocato Basilio Milio, che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) – Il generale Mario, ex capo del Ros, “in questi anni è statodi. Perché nel corso delle iniziative dinon vi hanno mai parlato dell’indagine ‘e appalti’ o delle audizioni al Csm? Perché la ‘giurisdizione politico-mediatica tace? Perché le trasmissioni non vi parlano di queste cose? Perché laè quella che vi ho rappresentato e che viene ancora omessa spacciando perciò che non lo è”. Sono le parole dell’avvocato Basilio Milio, che ...

