Mafia: difesa Mori ‘generale vittima di killeraggio mediatico, ristabilire verità anche per Borsellino’ (2) (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – E poi ricorda ancora la frase pronunciata da Paolo Borsellino il 18 luglio 1992, il giorno prima di essere ucciso nella strage di via D’Amelio, quando disse alla moglie, Agnese: “Non sarà la Mafia a uccidermi ma i colleghi e altri che lo permetteranno”. E ricorda anche la frase detta da Borsellino alla presenza dei suoi colleghi, Alessandra Camassa e Massimo Russo che lavoravano con lui: “Un amico mi ha tradito”. “Borsellino non si poteva riferire ai Carabinieri”, dice ancora Milio. Nel verbale di interrogatorio del 14 luglio 2009 Alessandra Camassa, oggi presidente del Tribunale di Marsala, aveva raccontato per la prima volta quell’episodio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – E poi ricorda ancora la frase pronunciata da Paolo Borsellino il 18 luglio 1992, il giorno prima di essere ucciso nella strage di via D’Amelio, quando disse alla moglie, Agnese: “Non sarà laa uccidermi ma i colleghi e altri che lo permetteranno”. E ricordala frase detta da Borsellino alla presenza dei suoi colleghi, Alessandra Camassa e Massimo Russo che lavoravano con lui: “Un amico mi ha tradito”. “Borsellino non si poteva riferire ai Carabinieri”, dice ancora Milio. Nel verbale di interrogatorio del 14 luglio 2009 Alessandra Camassa, oggi presidente del Tribunale di Marsala, aveva raccontato per la prima volta quell’episodio ...

