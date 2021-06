“Madre Natura spostati, c’è Giulia Salemi”: la foto che infiamma il web (Di lunedì 28 giugno 2021) Giulia Salemi ha lasciato tutti gli utenti della rete senza parole dopo aver pubblicato uno scatto che la ritrae più bella che mai. Giulia Salemi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dopo la fine dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, dove è uscita non solo come una delle vincitrici morali dell’ultima edizione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 giugno 2021)ha lasciato tutti gli utenti della rete senza parole dopo aver pubblicato uno scatto che la ritrae più bella che mai.sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dopo la fine dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, dove è uscita non solo come una delle vincitrici morali dell’ultima edizione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CheDonnait : Merito anche del fotografo ?? #prelemi - irrebirra : madre natura e le sue preferenze - dea_channel : la divina Cecilia Capriotti versione Madre Natura - drammatico : @fioridiizucca Guarda non ti insulto perché ci ha già pensato madre natura - AnistonJx : Per me madre natura doveva venirci incontro interrompendo il ciclo da Maggio a Settembre. La combo Ciclo+ Caldo è una tortura -