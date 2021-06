“Ma vi sembra il momento?!” Francesco Totti e Ilary Blasi | la polemica è dietro l’angolo dopo il viaggio a Mosca

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021)sono a. Insieme a loro anche i ragazzi, per una vacanza all’insegna della famiglia e della cultura. Come entrambi hanno voluto testimoniare sui social, si stanno infatti godendo una vera e propria immersione tra le splendide architetture della capitale russa. Come ricorderete, qualche giorno fa hanno festeggiato il loro anniversario, 16 anni d’amore celebrati (in famiglia) con una meravigliosa serata a lume di candela nella cornice di una Roma mai così suggestiva. Ora,...