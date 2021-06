M5S | salta blitz Grillo a Roma | resta stallo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 giugno 2021), 28 giu. (Adnkronos) -ildi Beppe, che aveva confidato ai suoi più stretti collaboratori la volontà di tornare a breve, già nelle prossime ore, nella Capitale. La telefonata non risolutiva con Giuseppe Conte nel tardo pomeriggio di ieri avrebbe al momento fatto desistere il garante e fondatore del M5S, convinto che non sia utile rimettersi in viaggio. Le speranze di ricucire sembrano infatti ridotte al lumicino,loe le distanze tra i due. "La telefonata è andata malissimo, le posizioni inconciliabili. Ormai è davvero difficile ...