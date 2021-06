M5S | Pd Roma offra sue soluzioni | dica dove vuole discarica

(Di lunedì 28 giugno 2021)– “Al Pdno, che oggi ha sciorinato una serie di castronerie sulla gestione dei rifiuti, chiediamo innanzitutto un atto di trasparenza e responsabilità da parte del suo partito: visto che hanno cambiato opinione e adesso, contrariamente al passato, vogliono una, cino subitopensano debba essere aperta. Con la propaganda e le accuse lanciate alla cieca non si offronoai cittadini, visto che il PD è passato dal ‘mai più discariche’ al ‘subito una’, non possono sottrarsi dal dire ...

E adesso il leader in pectore del moVimento chiarisce posizione e condizioni per guidare il, le cui ambiguità, dice, spiegano la delusione degli elettori mentre Grillo non è più aSEGUI ...Al via, nella Sala del Tempio di Adriano in piazza di Pietra a, la conferenza stampa di Giuseppe Conte. L'ex premier dovrebbe parlare dello stato dei rapporti ...tra Conte e Grillo leggi anche, ...ROMA (attualità) - L'attacco del deputato di Fratelli d'Italia ilmamilio.it '200 mila tonnellate di rifiuti di Roma, fino ad oggi destinati fuori regione, rischiano di arrivare ad Albano Laziale p ...L'attesa conferenza stampa di Giuseppe Conte in diretta dal tempio di Adriano, a Roma. Beppe Grillo - secondo fonti del Movimento - la seguirà da Marina di Bibbiona.