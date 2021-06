M5s, oggi la conferenza stampa di Conte dopo lo scontro con Grillo (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà rottura definitiva o ci sono ancora dei margini di trattativa? La tensione all’interno del Movimento Cinque Stelle, dopo gli scontri di questi giorni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, è altissima. Risposte importanti di certo arriveranno dalla conferenza stampa dell’ex premier indetta per oggi, lunedì 28 giugno 2021, alle 17:30 presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. “oggi pomeriggio alle 17.30 terrò una conferenza stampa. La potrete seguire in diretta streaming sulla mia pagina Facebook”, ha scritto sui ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà rottura definitiva o ci sono ancora dei margini di trattativa? La tensione all’interno del Movimento Cinque Stelle,gli scontri di questi giorni tra Beppee Giuseppe, è altissima. Risposte importanti di certo arriveranno dalladell’ex premier indetta per, lunedì 28 giugno 2021, alle 17:30 presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. “pomeriggio alle 17.30 terrò una. La potrete seguire in diretta streaming sulla mia pagina Facebook”, ha scritto sui ...

Advertising

Corriere : M5S, oggi alle 17,30 la replica di Conte in conferenza stampa - lorepregliasco : Secondo fonti M5S citate dalle agenzie, Conte potrebbe lasciare già oggi il Movimento - M5S_Europa : A chi oggi elogia il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ricordiamo che, senza la tenacia di @GiuseppeConteIT,… - jacklamotta75 : RT @boborock55: @GiuseppeConteIT PARLACI OGGI DEI SOLDI CHE HAI BUTTATO QUANDO ERI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, PARLACI ANCHE DEI VENTILATORI… - BraxLollo : RT @lucianoghelfi: L’ora X per #M5S è fissata per le 17,30 di oggi: #conferenzastampa di #Conte a #Roma, al Tempio di Adriano. solo allora… -