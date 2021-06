M5S, Di Maio: “Lavoriamo per l’unità, usando testa e cuore. Come sempre troveremo una soluzione” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Lavoriamo per l’unità, usando testa e cuore. Come sempre troveremo una soluzione”. È quanto ha detto in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle tensioni Conte-Grillo nel M5S (leggi l’articolo). E proprio oggi potrebbe essere un giorno decisivo per il futuro del M5S. Alle 17.30, presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma, l’ex premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti arriva dopo giorni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) “peruna”. È quanto ha detto in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno il ministro degli Esteri Luigi Di, rispondendo a una domanda sulle tensioni Conte-Grillo nel M5S (leggi l’articolo). E proprio oggi potrebbe essere un giorno decisivo per il futuro del M5S. Alle 17.30, presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma, l’ex premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti arriva dopo giorni di ...

