M5s | Conte | Non sarò un leader dimezzato Grillo decida

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giugno 2021 - "Non ne faccio una questione personale, e non ho mai chiesto le sue pubbliche scuse . Non è certo una battuta irriverente o sgradevole che mi preoccupa. Per fortuna ho senso ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

... ha aggiunto: 'Io ho parlato con tutti, sono passati quattro mesi, la comunitàormai non ce la fa più, è sfibrata, dobbiamo mettere un punto fermo '. 'Le diversità di vedute con Beppe' -ha ...Mancò all'appuntamento all'ambasciata cinese "perché avevo impegni famigliari, come avevo detto. Lo ribadisco". Così Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.ROMA (ITALPRESS) – “A Beppe Grillo dico che non ne faccio una questione personale e non ho mai chiesto pubbliche scuse, a differenza di quanto è stato scritto. Lui sa bene che ho avuto e avrò sempre r ...In quell'occasione mi venne spontaneo rilasciare una dichiarazione rivolta agli amici M5s: io ci sono e ci sarò ... A dirlo l'ex premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Facebook Conte Fonte: ...