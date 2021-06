M5S, Conte “No alla diarchia con Grillo, non faccio il prestanome” (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A Beppe Grillo dico che non ne faccio una questione personale e non ho mai chiesto pubbliche scuse, a differenza di quanto è stato scritto. Lui sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui, riconosco il grande carisma ma non possono esserci ambiguità. Spetta a lui decidere se essere generoso che lascia crescere in autonomia o un genitore padrone”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa dopo le tensioni dei giorni scorsi con il garante del M5S.“Rilasciai una dichiarazione agli amici dei 5 Stelle: io ci sono e ci sarò, fu una naturale manifestazione di affetto e riconoscenza. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A Beppedico che non neuna questione personale e non ho mai chiesto pubbliche scuse, a differenza di quanto è stato scritto. Lui sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui, riconosco il grande carisma ma non possono esserci ambiguità. Spetta a lui decidere se essere generoso che lascia crescere in autonomia o un genitore padrone”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppenel corso di una conferenza stampa dopo le tensioni dei giorni scorsi con il garante del M5S.“Rilasciai una dichiarazione agli amici dei 5 Stelle: io ci sono e ci sarò, fu una naturale manifestazione di affetto e riconoscenza. ...

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - fattoquotidiano : Scontro dentro M5s, Adnkronos: “C’è stata una telefonata tra Conte e Grillo. Una trattativa esiste, ma restano le d… - Linkiesta : Grillo e Conte fanno politica grottesca perché hanno voglia di niente, anzi grotteschissima Questo spettacolo cir… - ninabecks1 : RT @marcopalears: 'Presidente le parlo da giornalista de #La7 e da iscritto. Lei è troppo intelligente per non sapere che quello che sta pr… - LucaFrassineti : RT @elvielly: E come senza l’amato Rousseau? Forse a #Buffolandia Altra farsa… **FLASH -M5S: CONTE, 'BASE SI ESPRIMA AL PIU' PRESTO SU NU… -