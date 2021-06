M5S | Bersani | ' Conte e Grillo pensino a futuro politica | non si guardino punta scarpe'

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "? Vorrei che avessero la consapevolezza che stanno affrontando un problema non solo loro. Come passare da un movimento a un soggetto politico stabile, se non vogliono chiamarlo partito, è un problema serio e che riguarderà anche l'Italia del. Questo comporta strappi dolorosi ma non ragionino solo guardandosi ladellemaaldellaitaliana". Così Pier Luigiad Agorà Estate.

SassariNotizie.com

... per raccogliere quanto di buono è nato dall'esperienza giallo - rossa, dal Pd aldi Conte". ...mettevano in discussione il progetto stesso su cui era nato e di lì la mia scelta di seguire, ...Di fronte a questo, la classe politica tradizionale del PD, guidata da Pierluigi, non ha ... Rimane solo unche, seppure in continua crisi, rappresenta l'unica forza politica e con un ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Conte e Grillo? Vorrei che avessero la consapevolezza che stanno affrontando un problema non solo loro. Come passare da un movimento a un soggetto politico stabile, se non ...Trande (Art. Uno): "Spesso rappresentano l’incapacità di mettersi a un tavolo e trovare una sintesi. Temiamo la frattura del M5S" ...