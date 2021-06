(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Conte e? Vorrei che avessero la consapevolezza che stanno affrontando un problema non solo loro. Come passare da un movimento a un soggetto politico stabile, se non vogliono chiamarlo partito, è un problema serio e che riguarderà anche l’Italia del. Questo comporta strappi dolorosi ma non ragionino solo guardandosi ladelle scarpe maaldellaitaliana”. Così Pier Luigiad Agorà Estate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : M5S: Bersani, 'Conte non vuole farsi un suo partito ma un partito'... - TV7Benevento : M5S: Bersani, 'Conte e Grillo pensino a futuro politica, non si guardino punta scarpe'... - Frank196018 : @mariarosariaFo8 Se dovessi scegliere chi vedere evaporare politicamente...credo che alla fine si salverebbero solo Bersani ed il m5s... - horowitzvla : Buongiorno segretario #Bersani @pbersani #agorarai #leu #m5s Guardate che i tessili hanno tutti le manifatture all'… - ViaEmilia771 : @paoloassoli @repubblica M5s è un partito con struttura completamente antidemocratica... Buona parte elettorali Mes… -

... per raccogliere quanto di buono è nato dall'esperienza giallo - rossa, dal Pd aldi Conte". ...mettevano in discussione il progetto stesso su cui era nato e di lì la mia scelta di seguire, ...Di fronte a questo, la classe politica tradizionale del PD, guidata da Pierluigi, non ha ... Rimane solo unche, seppure in continua crisi, rappresenta l'unica forza politica e con un ...Conte potrebbe fare un suo partito? "Credo che una figura come Conte non possa essere sprecata ma Conte non ha in testa un partito personale ma un partito che abbia un democrazia interna, logiche di r ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Conte e Grillo? Vorrei che avessero la consapevolezza che stanno affrontando un problema non solo loro. Come passare da un movimento a un soggetto politico stabile, se non ...