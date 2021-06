Lux Vide: nel 2020 balzo dell’utile (+85%), ‘Leonardo’ traina ricavi (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) – La società di produzione audiovisiva Lux Vide chiude il 2020 con un balzo dell’85% dell’utile netto a 10 milioni di euro. I ricavi ammontano a 55 milioni di euro, in aumento del 17%. Tra i successi della casa di produzione fondata da Ettore Bernabei e guidata oggi da Luca e Matilde Bernabei la produzione “Leonardo” che ha registrato complessivamente per la prima serie oltre 6 milioni di spettatori. “L’esercizio 2020, pur nella complessità e l’incertezza del contesto, non risente della pandemia”, spiega una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) – La società di produzione audiovisiva Luxchiude ilcon undell’85%netto a 10 milioni di euro. Iammontano a 55 milioni di euro, in aumento del 17%. Tra i successi della casa di produzione fondata da Ettore Bernabei e guidata oggi da Luca e Matilde Bernabei la produzione “Leonardo” che ha registrato complessivamente per la prima serie oltre 6 milioni di spettatori. “L’esercizio, pur nella complessità e l’incertezza del contesto, non risente della pandemia”, spiega una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lux Vide Don Matteo 13 news: cambio Terence Hill e Raoul Bova, le prime anticipazioni ... girata a Spoleto, cambierà il protagonista : lo storico personaggio, interpretato da Terence Hill nella serie prodotta da Lux Vide con Rai Fiction , sarà infatti protagonista delle prime 4 puntate. ...

Don Matteo 13, Terence Hill lascia a Raoul Bova: "Voglio più tempo per vivere" Dopo vent'anni e più di 250 puntate, arriva Don Matteo 13 con una new entry. Lo storico personaggio, interpretato da Terence Hill nella serie prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, sarà protagonista delle prime 4 puntate e dalla quinta entra in scena un nuovo personaggio, Don Massimo , interpretato da Raoul Bova . Un simbolico passaggio del testimone ...

Lux Vide: nel 2020 balzo dell'utile (+85%), 'Leonardo' traina ricavi Il Tempo Lux Vide: nel 2020 balzo dell'utile (+85%), 'Leonardo' traina ricavi Milano, 28 giu. (Adnkronos) - La società di produzione audiovisiva Lux Vide chiude il 2020 con un balzo dell'85% dell'utile netto a 10 milioni di ...

Doppietta per Don Matteo: Raoul Bova sarà Don Massimo Una vera e propria doppietta per la serie della Lux Vide, Don Matteo. La prestigiosa “ kermesse ” televisiva, ormai in onda da oltre due decenni, cambia letteralmente volto con l’arrivo di Don Massimo ...

