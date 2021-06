L’ultimo saluto a Gian Gavino Sulas: «Ha dedicato la sua vita alla ricerca» (Di lunedì 28 giugno 2021) I funerali si sono svolti nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce in via Pignolo lunedì 28 giugno alle 15. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 giugno 2021) I funerali si sono svolti nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce in via Pignolo lunedì 28 giugno alle 15.

Advertising

webecodibergamo : L’ultimo saluto a Gian Gavino Sulas: «Ha dedicato la sua vita alla ricerca» - Pizzapastaeamor : Marco talmente utile nel contesto del programma che lo eliminano e non fanno nemmeno vedere l'ultimo saluto ai com… - Nenonet1 : @VPrivaci L'ultimo incontro stupendo che ho visto nella mia cittadina è stata la finale del mondiale 2009,Cuba cont… - teleischia : PROCIDA. DALLE 17 CAMERA ARDENTE NELLA SALA CONSILIARE PER L’ULTIMO SALUTO AD ANTONIO INTARTAGLIA - chrdioc : A Quattro Strade l’ultimo saluto a Valerio Ianni: quartiere e città nel dolore per il 23enne morto in un incidente… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo saluto L'ultimo saluto a Lucio Briganti, "la sua gentilezza e bontà lo hanno reso popolare" CesenaToday