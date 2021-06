Luca e l’amore per la bicicletta: “Lo sport per me è vita, adrenalina ed energia” (Di lunedì 28 giugno 2021) Da sempre ci affascinano le storie belle, quelle storie dove emergono le personalità forti e l’entusiasmo. Abbiamo conosciuto Luca quasi per caso e siamo stati subito affascinati e rapiti dal suo modo di approcciare alla vita e allo sport. Luca vive a Cazzano Sant’Andrea, un piccolo paese della Val Gandino in provincia di Bergamo, e da sempre pratica sport. Le sfide difficili per lui sono all’ordine del giorno. “Lo sport per me è vita, adrenalina ed energia pura. Amo fare fatica e quando raggiungo gli obbiettivi ogni volta è una vittoria ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Da sempre ci affascinano le storie belle, quelle storie dove emergono le personalità forti e l’entusiasmo. Abbiamo conosciutoquasi per caso e siamo stati subito affascinati e rapiti dal suo modo di approcciare allae allovive a Cazzano Sant’Andrea, un piccolo paese della Val Gandino in provincia di Bergamo, e da sempre pratica. Le sfide difficili per lui sono all’ordine del giorno. “Loper me èedpura. Amo fare fatica e quando raggiungo gli obbiettivi ogni volta è una vittoria ...

