Love is in the Air Anticipazioni 29 giugno 2021: Serkan accusa Eda, "Sei un ladra, vattene!"

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 29 giugno 2021. Nell'episodio della nuova soap Turca in onda su Canale5, Serkan scopre che il suo brevetto è stato rubato e accusa Eda di essere la colpevole.

