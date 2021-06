Love is in the air anticipazioni 29 giugno 2021: Serkan accusa Eda di essere una ladra (Di lunedì 28 giugno 2021) Love is in the air torna domani, martedì 29 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan scopre del brevetto ma incolpa, per quanto successo, la persona sbagliata. Love is in the air torna domani, martedì 29 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni annunciano la rottura dell'idillio tra Eda e Serkan, esattamente come pianificato da Kaan. Serkan scopre insieme al suo team che il design originale del lampadario che aveva creato e già venduto è stato rubato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021)is in the air torna domani, martedì 29, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata:scopre del brevetto ma incolpa, per quanto successo, la persona sbagliata.is in the air torna domani, martedì 29su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Leannunciano la rottura dell'idillio tra Eda e, esattamente come pianificato da Kaan.scopre insieme al suo team che il design originale del lampadario che aveva creato e già venduto è stato rubato ...

Advertising

__chandemyy__ : @claramiyy16 Ma infatti, cambiate il promo di love is in the air mah - cinemaniaco_fb : ?????????????? Love is in the air anticipazioni 29 giugno 2021: Serkan accusa Eda di essere una ladra… - _italycares_ : Ho pianto vedendo su Instagram un video: 'the Jonas Brothers showing brotherly love' bho li amo vi giuro?? - insyirah____a : RT @HLdailymediaIT: ??| ????: sono stati aggiunti altri cartelloni pubblicitari per annunciare le altre date del Love On Tour di Harry Styles… - LPFamilyGermany : RT @DomaniPress: ???????????La #Rockstar #LP si racconta in un'#IntervistaEsclusiva su #Domanipress da leggere ascoltare????The #Rockstar #LP talk… -